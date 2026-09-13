Над 130 нови сезонни работни места по морето с Lidl
Десет са морските магазини на веригата с възможност за сезонна заетост
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Десет са морските магазини на веригата с възможност за сезонна заетост
Правителството в Лондон обеща да увеличи броя на визите за сезонни работници
За две лета на полето купуваме апартамент, твърди гурбетчийка от Разград Ягодите и малините могат да останат на полето, защото берачите ни масово раб...
Еднодневните трудови договори да бъдат разпространени и в други сезонни сектори като туризма и хранително-вкусовата индустрия. Това поискаха работодат...
Сезонната заетост по морето навлиза в своя пик. От 1 юли броят на наетите по черноморските ни курорти ще е с 64 000 повече от старта на летния сезон....
Стотици се редиха на опашка за сезонна работа в морските ни курорти. Първата за този сезон трудова борса отвори врати във вторник в Бургас и срещна ра...
Повечето обаче ще работят до Великден, защото разчитат на наплив на нашенци Благоевград. Десетина хотела в зимния курорт Банско вече започнаха да затв...
Агенцията по заетостта набира 350 кандидатки за бране на ягоди в Испания. Условията са жените да са на възраст от 25 до 40 г. и да имат опит в селскот...
София. В края на септември наетите лица са намалели с 40 800 в сравнение с началото на лятото. Това сочат данните на НСИ за третото тримесечие на годи...
Схемата осигуряваше една трета от сезонната работна сила в британското земеделие
София. Средната работна заплата в България през юни е била 789 лв., показва статистиката на Националния статистически институт. Спрямо предходния месе...
До 2200 евро може да стигне месечната заплата на квалифициран персонал в немските курорти. Немски работодатели обявяват за поредна година стотици своб...