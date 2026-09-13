Всичко за Сезонна Работа

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Още 64 000 с работа на морето

Още 64 000 с работа на морето

Сезонната заетост по морето навлиза в своя пик. От 1 юли броят на наетите по черноморските ни курорти ще е с 64 000 повече от старта на летния сезон....

27 юни | 21:50
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2200 евро за барман в Германия

2200 евро за барман в Германия

До 2200 евро може да стигне месечната заплата на квалифициран персонал в немските курорти. Немски работодатели обявяват за поредна година стотици своб...

21 май | 5:50
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