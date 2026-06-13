БФСки закри сезон 2014/2015
Българска федерация ски (БФСки) закри с официална церемония ски сезон 2014/2015. Елитът в зимните ни спортове бе събран в зала "Бета" на "Парадайз цен...
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Българска федерация ски (БФСки) закри с официална церемония ски сезон 2014/2015. Елитът в зимните ни спортове бе събран в зала "Бета" на "Парадайз цен...