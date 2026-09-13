Омбудсманът сезира председателя на Асоциацията на банките в България
Заради проблеми при обмяната на банкноти и монети
Следете всички новини, анализи и коментари за Сезира. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заради проблеми при обмяната на банкноти и монети
Президентът сезира КС
Да сложим 190 млн. в една сграда ми се струва абсолютно безумна идея, посочи министърът
Дружеството иска пълна проверка по изказването на Илчовски
Над 90 на сто от 100-те хиляди дози ваксина "Пентаксим", получени под формата на дарение от Турция, вече са поставени на децата. Това съобщи вчера зам...
Министърът на финансите Владислав Горанов изпрати писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз...
София. Президентът Росен Плевнелиев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявена за противоконституционна въведената от 1 януари 2014 г. такса...
София. Пловдивският митрополит Николай сезира главния прокурор Сотир Цацаров за твърденията, че се прави опит за покушение срещу събрата му Галактион...
София. Евродепутатът Слави Бинев призова за неотложно взимане на мерки от страна на институциите срещу "ЧЕЗ България". Причината за писмото на Бинев...
София. Народните представители от ГЕРБ ще внесат сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров за разследване на управлението на „Авиотряд 28" и Министерст...