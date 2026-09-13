Северна Корея празнува рождения ден на основателя на републиката
Пхенян. Северна Корея празнува днес 101-вата годишнина от рождението на основателя на републиката Ким Ир-сен. В цялата страна са организирани концер...
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Пхенян. Северна Корея празнува днес 101-вата годишнина от рождението на основателя на републиката Ким Ир-сен. В цялата страна са организирани концер...
Токио. Американският държавен секретар Джон Кери призова Северна Корея да „поеме отговорност и да седне на масата за преговори". Кери направи изявлени...
Сеул. Държавният секретар на САЩ Джон Кери пристигна в Южна Корея за кризисни разговори заради растящото напрежение на полуострова. Кери се срещна с п...
Пхенян. Напрежението между Северна и Южна Корея не намали потока от туристи в района на кризата, а напротив - засили интереса към изолираната държава....
Пхенян. Северна Корея заплаши Япония. Севернокорейски вестник обяви, че в случай на война армията на Северна Корея ще нанесе разрушителни удари по най...