Обрат! Какво намериха до "Северен поток 2"
Операция, извършена под ръководството на датското министерство на отбраната
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Операция, извършена под ръководството на датското министерство на отбраната
Сензационно от бившия ръководител на украинската газова компания "Нафтогаз" Андрий Коболев
Силите за сигурност следят с повишена бдителност германската енергийна инфраструктура
Тръбопроводът трябва да удвои доставките на руски газ от Санкт Петербург през Балтийско море до Германия
Байдън зарадва Меркел, но разтревожи Зеленски
Параметрите на споразумението ще бъдат оповестени по-късно
"Германия и ЕС да призоват за мораториум върху изграждането на газопровода"
Газопроводът е на около 75 км от завършването
Това заяви германският външен министър Хайко Маас
Руският министър на енергетиката Александър Новак с твърда позиция за газопровода
Кабинетът и парламентът да работят единствено за политическия суверенитет и икономическия просперитет на българския народ
Енергийният гигант „Газпром" подписа споразумение за изграждането на газопровода „Северен поток-2", предадоха руските медии. Акционерният договор под...