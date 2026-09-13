Паника в сервизите! Шофьорите бесни за прегледите
Какво обясняват експертите за проблема
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Какво обясняват експертите за проблема
В пунктовете в момента средната възраст на работещите е 50-55 години
Опашки от шофьори в сервизите
Германските премиум марки лишиха руските сервизи от достъп до своя софтуер
А да ги оставите в ръцете на специалистите
Опашките са километрични, нощно време има 20% надценка Първият сняг се оказа златен за гумаджиите. Избързалата зима хвана неподготвени шофьорите, нап...
София. Втори ден на километрични опашки пред застрахователните компании и сервизи за смяна на стъкла в столицата. Много хора, които вчера не са успели...