Тайната на сервитьорите. Как си отмъщават на клиентите
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Във форуми като Reddit и Quorra споделят своя начин
Клиентът се вбесил, че трябвало да чака дълго за поръчания сандвич
Перник. Крадци помляха до смърт сервитьор а два златни пръстена и няколко банкноти. Тялото на 62-годишния Георги Иванов бе открито в горичката в перни...