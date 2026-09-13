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Учените работят активно по разработването на хиперимунен серум
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Учените работят активно по разработването на хиперимунен серум
Пепелянка е ухапала дете в центъра на Пловдив. Инцидентът е станал в събота- близо до Природонаучния музей в града. Детето е закарано в УМБАЛ „Свети...
Плешивите мъже са по-потентни, олисяват заради тестостерона Кои са най-големите изпитания за косата след зимата? Защо се появяват косопадът и пърхoтъ...
До януари Световната здравна организация ще тества експериментална ваксина срещу ебола в Западна Африка. До две седмици пък серум от кръвта на оцелел...
Трима специалисти по вируса Ебола, отнел живота на близо 900 души в няколко африкански държави, призоваха за доставката на експериментално лекарство з...