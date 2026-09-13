Тръгват нови серии на култов тв сериал
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От 18 юли се връща на екран
Краят на втория сезон на „Съни бийч“ наближава
Компактната Series S е изправена пред критика, че е по-малко мощна от Series X
Григор Димитров показа майсторство но загуби с 6:4, 6:7 (3), 5:7 от Анди Мъри в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати. Така той отпа...