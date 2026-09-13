Гришо се сбогува с "Мастърс", Мъри го проби

Григор Димитров показа майсторство но загуби с 6:4, 6:7 (3), 5:7 от Анди Мъри в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Синсинати. Така той отпа...