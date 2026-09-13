Легенда на Ман Сити хвърли бомба за Мохамед Салах
Има сериозна неяснота относно бъдещето на египтянина
Следете всички новини, анализи и коментари за Серхио Агуеро. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има сериозна неяснота относно бъдещето на египтянина
Алън взел отпуск заради идола си от "Сити" Черният петък се превърна в син за един от най-яростните фенове на "Манчестър Сити". Той успя да вземе авт...
Лондон. Звездата на "Манчестър Сити" Серхио Агуеро може да отнесе сериозно наказание за безумното си влизане с двата крака с бутоните напред в тялото...