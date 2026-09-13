Орбан пак се разбунтува, отряза американски сенатори
Унгария е единствената страна от 31 членки на НАТО, която все още не е ратифицирала протокола за членството на Швеция
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Унгария е единствената страна от 31 членки на НАТО, която все още не е ратифицирала протокола за членството на Швеция
Москва вече заяви пред Вашингтон, че дипломатическите отношения ще пострадат сериозно
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ е участник в заседанията на форума от 2015 г.
Сенатът работи по одобряването на пакет помощи за Украйна от близо 40 млрд. долара
Настояват министерството на финансите да осигури "пълна отчетност"
Сенатори от Републиканската и Демократическата партия пишат на президента
Очаква се гласуване на поправката
София. Американските сенатори Джон Маккейн, Кристофър Мърфи и Рон Джонсън ще посетят България този уикенд в рамките на своята визита в Източна Европ...
Вашингтон. Политическото споразумение на Украйна с ЕС може да бъде подписано идната седмица, това заяви украинският премиер Арсений Яценюк след срещат...
Вашингтон. Буквално в 12 без пет лидери в американския Сенат са успели да избегнат бюджетната криза, която постави САЩ във фискална безизходица. Сена...
Вашингтон. Комисията за външна политика към американския Сенат одобри използването на военна сила в Сирия, заради извършената в страната химическа ата...