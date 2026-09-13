Автобус падна в Сена
За шофьорката това бил първи работен ден
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За шофьорката това бил първи работен ден
Кметът на френската столица взе историческо решение
Очаква се нивото на реката, което в момента е 3,90 метра, да достигне 4,30 метра в понеделник
Над 600 000 жители и гости на Париж се срещат с родната поезия
Франция отмени червения код за опасност от наводнения, който бе обявен онзи ден в половината от северозападния регион Нормандия, и въведе оранжев код,...
Пространството край Марица ще се превърне в плаж, подобно на река Сена в Париж. За пловдивчани и гостите на града ще бъде сложен пясък, чадъри и шезло...
Париж. С атрактивен номер френският акробат Дени Жослен премина по въже над река Сена на височина 25 метра в Париж, съобщиха световните медии. Той вче...
Анели Бачева
София. Нов модел за ценообразуване, подготвян от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, предвижда премахването на всякакви добавки към ц...