Всичко за Сена

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Франция отмени червения код

Франция отмени червения код

Франция отмени червения код за опасност от наводнения, който бе обявен онзи ден в половината от северозападния регион Нормандия, и въведе оранжев код,...

05 юни | 18:30
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Марица с плаж като Сена

Марица с плаж като Сена

Пространството край Марица ще се превърне в плаж, подобно на река Сена в Париж. За пловдивчани и гостите на града ще бъде сложен пясък, чадъри и шезло...

02 август | 16:50
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