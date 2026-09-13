Семир Абу Мелих: Камено може да има Спешна помощ
„Камено може да има Спешна помощ. Този проблем може да бъде решен изключително бързо, само за 15 минути. Аз мога да предоставя линейка, която целогод...
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„Камено може да има Спешна помощ. Този проблем може да бъде решен изключително бързо, само за 15 минути. Аз мога да предоставя линейка, която целогод...
Тежка катастрофа изпрати в болница бургаския кандидат-депутат от ГЕРБ Семир Абу Мелих. Инцидентът е станал в четвъртък сутринта по пътя Бургас-София,...
43-годишният Семир Абу Мелих е сред новите лица на ГЕРБ в парламента. Той е сред основателите на местната структура на партията в Бургас, българин от...