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Въведени са специални изисквания - заетостта на местата да е 30% от общия им капацитет при спазване на противоепидемичните мерки
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Въведени са специални изисквания - заетостта на местата да е 30% от общия им капацитет при спазване на противоепидемичните мерки
Сертификати, валидни във всички страни на Европейския съюз, получиха 60 души в Кърджали. В групите участваха учители, възпитатели и медицински лица от...