Легендарният Шилт награди шампиона по кикбокс в София
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Най-успешният кикбоксьор в историята Семи Шилт пристига в София за втората професионална гала вечер, организирана от продуцентска компания „Про файт"...
Легендарният кикбоксьор Семи Шилт пристига в България. Той ще бъде специален гост на втората галавечер от веригата "Ultimate pro fight". Кикбокс и муа...