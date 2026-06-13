Водещ сътвори уникален гаф
Той нееднократно е заявявал, че в шоуто, което води, не се търсят правилни, а първосигнални отговори
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Той нееднократно е заявявал, че в шоуто, което води, не се търсят правилни, а първосигнални отговори
Според хипотезите на Кларк и Мерлин, употребата на канабиса е започнала в самата зора на човешката цивилизация.