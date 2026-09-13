Хари шокира света с ново интервю за семейството си
Той нарече животът в кралското семейство „смесица между филма „Шоуто на Труман“ и да си в зоопарк“.
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Той нарече животът в кралското семейство „смесица между филма „Шоуто на Труман“ и да си в зоопарк“.
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