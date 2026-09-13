Остават данъчните облекчения за младите семейства
София. Запазват се данъчните облекчения за млади семейства, които имат ипотека за единствено жилище. Депутатите приеха на първо четене промени в Закон...
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София. Запазват се данъчните облекчения за млади семейства, които имат ипотека за единствено жилище. Депутатите приеха на първо четене промени в Закон...
София. "Правителството не се е отказало от въвеждането на семейното подоходно облагане, но ангажиментът на кабинета е това да се случи до края на ма...
София. Въвеждането на семейно подоходно облагане от следващата година, по-ниски цени на лекарствата за деца и обвързването на майчинството с минимална...