ДПС подкрепи важен текст за децата в Семейния кодекс
Двете парламентарни групи внасят съответните законови поправки
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Двете парламентарни групи внасят съответните законови поправки
Голям брой църковни организации се противопоставят, но общественото мнение е "за"
Мая Манолова организира обществена дискусия на тема „Гарантират ли се правата на децата с промените в Семейния кодекс". Това съобщиха от пресцентъра...
Разликата във възрастта между осиновителя и детето не трябва да надвишава 50 г. Това е една от промените в Семейния кодекс, изготвени от министерстват...
Предлаганите промени в Семейния кодекс са стъпка напред Диляна Славкова, програмен координатор "Семейство и детско правосъдие",Национална мрежа за де...
Депутатите гласували, без да прочетат поправките в Семейния кодекс