Временен път заобикаля свлачището в района на село Звездел
Със заповед на директора на Областно пътно управление в района на свлачището край село Звездел е разрешено преминаването на автомобили до 5 тона през...
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Със заповед на директора на Областно пътно управление в района на свлачището край село Звездел е разрешено преминаването на автомобили до 5 тона през...