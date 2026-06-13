Миряни и екстрасенси преспаха в църквата на Преподобна Стойна
Стотици нашенци и чужденци честват Гергьовден в църквата „Свети Георги" в санданското село Златолист. Много от тях пренощуваха в храма с надеждата за...
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Стотици нашенци и чужденци честват Гергьовден в църквата „Свети Георги" в санданското село Златолист. Много от тях пренощуваха в храма с надеждата за...