Село без ток със 100% избирателна активност
В симитлийското село Сухострел, в което никога не е имало ток, ще има 100% избирателна активност, макар там да няма нито секция, нито урна. Това не е...
Следете всички новини, анализи и коментари за Село Сухострел. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В симитлийското село Сухострел, в което никога не е имало ток, ще има 100% избирателна активност, макар там да няма нито секция, нито урна. Това не е...
Благоевград. Четиримата жители на симитлийското село Сухострел ще бият общо 60 километра път, за да гласуват с надеждата, че най-сетне селището им ще...
Благоевград. Петимата жители на симитлийското село Сухострел честваха на тъмно Деня на независимостта в неделя. „Писна ни светлината тук да зависи от...