Село обяви фотоконкурс за красотите си
Добруджанското село Срацимир с призив: "Снимай Срацимир и спечели награда!"
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Добруджанското село Срацимир с призив: "Снимай Срацимир и спечели награда!"
Кметът на Силистра награди дарителката със сребърен плакет Българка, която живее и работи в Гърция, превърна своя дом в България в параклис за съсе...