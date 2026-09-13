Всичко за Село Песочница

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IT селото с референдум за кмет

IT селото с референдум за кмет

Първото IT село у нас - Песочница, си организира референдум за избор на кмет, съобщиха от общината в Берковица. След като досегашният наместник Васко...

18 октомври | 13:30
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