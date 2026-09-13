IT селото с референдум за кмет
Първото IT село у нас - Песочница, си организира референдум за избор на кмет, съобщиха от общината в Берковица. След като досегашният наместник Васко...
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Първото IT село у нас - Песочница, си организира референдум за избор на кмет, съобщиха от общината в Берковица. След като досегашният наместник Васко...
Слагат бариера на входа на Песочница, за да пазят компютрите от апаши В понеделник първият нов заселник в берковското село Песочница започна ремонт н...
В средище на IT специалисти ще се превръща берковското село Песочница. Изоставеното от света място ще оживее след като програмисти решават да работят...