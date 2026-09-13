Село иска помощ срещу тирове
Петричкото село Кулата скочи срещу преминаването на тежкотоварни камиони по новата улична настилка, тъй като я съсипват. Местните хора искат да се заб...
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Петричкото село Кулата скочи срещу преминаването на тежкотоварни камиони по новата улична настилка, тъй като я съсипват. Местните хора искат да се заб...
Петричкото село Кулата се обяви срещу преминаването на тирове по новата улична настилка, за да не я съсипват. Местните хора искат да се забрани премин...
Жители на петричкото село Кулата са готови да затворят шосето за Гърция, което минава през населеното място. Заради строителството на Лот 4 от Автомаг...
Благоевград. С блокада на пътя за Гърция заплашиха жителите на петричкото село Кулата. Причина за бунта им са разбитите улици в селището. От няколко м...
Благоевград. С блокада на пътя за Гърция заплашиха жителите на петричкото село Кулата. Причина за бунта им са разбитите улици в селището. От няколко м...