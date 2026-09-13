Всичко за Село Кулата

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Село иска помощ срещу тирове

Село иска помощ срещу тирове

Петричкото село Кулата скочи срещу преминаването на тежкотоварни камиони по новата улична настилка, тъй като я съсипват. Местните хора искат да се заб...

04 март | 10:50
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