Лукарски откри първия изцяло обновен цех на ВМЗ-Сопот
Министърът на икономиката Божидар Лукарски откри първия изцяло обновен цех на ВМЗ-Сопот, разположен в село Иганово и лично инспектира нови производств...
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Министърът на икономиката Божидар Лукарски откри първия изцяло обновен цех на ВМЗ-Сопот, разположен в село Иганово и лично инспектира нови производств...
Жителите на гоцеделчевското село Мусомища предприемат спешни мерки за опазването на църквата си „Свети великомъченик Георги". Наскоро храмът бе обран...
Взрив е избухнал в завода за бомби на ВМЗ в село Иганово. Това съобщи за в-к "Марица" кметът на селото Стефан Занчев. Гърмежите са усетени малко след...