Кой беше този Христо Ботев?
Децата в Езерово не подозират за съществуването на великия поет Разходих се из село Езерово, където дори вече няма кучета да ме залаят! Уличките праз...
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Децата в Езерово не подозират за съществуването на великия поет Разходих се из село Езерово, където дори вече няма кучета да ме залаят! Уличките праз...