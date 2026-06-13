Всичко за Село Езерово

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Кой беше този Христо Ботев?

Кой беше този Христо Ботев?

Децата в Езерово не подозират за съществуването на великия поет Разходих се из село Езерово, където дори вече няма кучета да ме залаят! Уличките праз...

24 май | 5:35
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