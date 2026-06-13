Село в дуловско се готви за трети потоп
Организирано е денонощно наблюдение на водите в дуловското село Долец, което от септември миналата година до сега преживя две наводнения. Кметът...
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Организирано е денонощно наблюдение на водите в дуловското село Долец, което от септември миналата година до сега преживя две наводнения. Кметът...