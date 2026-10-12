Вратата на богинята. Порталът към други светове е в Бузовград
Който мине през нея се пречиства от греховете
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Който мине през нея се пречиства от греховете
Над село Бузовград има цял култов комплекс - трон, жертвеник и ритуални площадки
Казанлък. Пожар избухна във складове с оръжия и боеприпаси над село Бузовград малко след 21 часа тази вечер, съобщи kazanlak.com. Горят складове на во...