Вратата на богинята. Порталът към други светове е в Бузовград

Мегалитът край село Бузовград е портал към отвъдното

Древна обсерватория - Скалното светилище е изградено от траките през второто хилядолетие преди новата ера. То е служело като древна астрономическа обсерватория за наблюдение на слънцето. Чрез него местните племена са изчислявали продължителността на годината.

Портал към отвъдното - Обектът представлява огромен скален прозорец, оформен от два вертикални камъка и трети, поставен хоризонтално отгоре. Според древните вярвания този отвор е символ на портал към света на мъртвите. Той е свързвал земния с отвъдния живот.

Лятното слънцестоене - Най-важното явление тук се случва в деня на лятното слънцестоене – 21 юни. Тогава последните слънчеви лъчи преминават точно през скалния прозорец и падат върху отсрещната скала. Този феномен привлича стотици туристи всяка година.

Връзка с Долината на царете - Мегалитът е разположен на хълм, от който се открива панорамна гледка към цялата Казанлъшка котловина. Изследователите смятат, че местоположението не е случайно и обектът е част от голям свещен комплекс. Той е пряко свързан с гробниците в Долината на тракийските царе.

Култът към Слънцето -Мястото е било посветено на Великата богиня-майка и нейния син – Слънцето. Траките са вярвали, че в момента на залязването си богът-слънце влиза в утробата на богинята. Този ритуал е символизирал вечния кръговрат на природата.

Последният дом на Александър Фол - Великият български траколог проф. Александър Фол прекарва години в изследване на този мегалит. Неговото последно желание е било прахът му да бъде разпилян именно над „Вратата на богинята“. Днес в скалите близо до обекта е монтирана паметна плоча в негова чест.

Мистериозната скална цепка - Точно под самия мегалит се намира дълбок и тесен скален процеп. Според местните предания, ако човек премине през него, ще се пречисти от греховете си и ще се излекува от болести. Това придава на мястото силна лечебна и енергийна слава.

Мъжкият и женският камък -В непосредствена близост до основния портал се намират други интересни скални образувания. Едно от тях е наречено „Мъжкият камък“ заради специфичната си форма. Тези обекти допълват идеята за баланса между мъжкото и женското начало в тракийската космология.

Слънчевият трон - На метри от прозореца е изсечена скална площадка, наподобяваща трон или олтар. Смята се, че на него е седял тракийският жрец, който е извършвал жертвоприношенията и е наблюдавал звездите. От това място се следи прецизно движението на небесните тела.

Лесен и красив преход - Мегалитът е изключително достъпен за туристи и до него води добре маркирана екопътека. Разходката от село Бузовград отнема около 30-45 минути през прохладна гора. По пътя са изградени кътове за отдих и панорамни площадки.