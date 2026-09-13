Черно море се издъни в последната секунда!
И вероятно ще изпусне лидерската позиция в момента
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И вероятно ще изпусне лидерската позиция в момента
Депутатът от ГЕРБ нападна остро опонентите си
По $1000 за „Пфайзер“, „Бионтех“ и „Модерна
Учени от Япония и САЩ създадоха най-бързата фотокамера в свата, съобщи сп. Nature Photonics. Тя може да прави до 4,4 трилиона кадъра в секунда, което...
Велико Търново. Фори Светулката е на път да докаже, че съществува суперчастица, която може се движи по-бързо от скоростта на светлината, преминавайки...