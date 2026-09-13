Байдън изгони свой говорител
Причината е сексистка обида към журналистка
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Причината е сексистка обида към журналистка
Съмнението към жените е в ДНК-то на хората, заяви актрисата
Съмишлениците на движението Аз също излязоха още по улиците на Женева, Атина и Рим...
Алиша Кийс издаде първия си сингъл след четиригодишна пауза, "In Common". Парчето е част от предстоящ албум, който певицата подготвя. Тя разкри, че п...
Сръбският парламент отстрани министъра на отбраната Братислав Гашич заради сексистко изказване по адрес на журналистка. Единствената точка в дневния р...
Рейчъл Уайз, съпруга на Даниел Крейг, засегна модерната напоследък тема за сексизма в киното. "Забелязала съм тази тенденция - актрисите да бъдат симп...
Бионсе и Виктория Бекъм обединиха усилията си с Шерил Сандберг, главен оперативен директор на Facebook, срещу сексизма. Те започнаха кампания за забр...