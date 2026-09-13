Всичко за Сексизъм

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Уволниха министър за сексизъм

Уволниха министър за сексизъм

Сръбският парламент отстрани министъра на отбраната Братислав Гашич заради сексистко изказване по адрес на журналистка. Единствената точка в дневния р...

06 февруари | 20:25
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Бионсе се бори със сексизма

Бионсе се бори със сексизма

Бионсе и Виктория Бекъм обединиха усилията си с Шерил Сандберг, главен оперативен директор на Facebook, срещу сексизма. Те започнаха кампания за забр...

11 март | 20:15
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