Искат бързи паспорти за българите в Украйна
София. "Сдружение Азбукари" излезе с петиция за съдбата на бесарабските българи. От там настояват за незабавна промяна в номативната уредба, която да...
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София. "Сдружение Азбукари" излезе с петиция за съдбата на бесарабските българи. От там настояват за незабавна промяна в номативната уредба, която да...