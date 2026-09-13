Асен Блатечки пак с приз за "Съдилището"
Асен Блатечки спечели наградата за най-добър актьор за участието си в "Съдилището" на 8-ото издание на международния филмов фестивал в Прищина. Отличи...
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Асен Блатечки спечели наградата за най-добър актьор за участието си в "Съдилището" на 8-ото издание на международния филмов фестивал в Прищина. Отличи...
"Съдилището" на Стефан Командарев и "Слънчев удар" на Никита Михалков отпаднаха от краткия списък на претендентите за чуждоезичен "Оскар". В състезани...
Нашето предложение за "Оскар" вече трупа червени точки в Америка "Съдилището" получи голямата награда на фестивала в Индианополис дни преди старта на...
Жените в Гоа минават през скенер заради "Съдилището" Индийки полудяха по Асен Блатечки. Вече и за тях той е секссимвол. Полицията в Гоа бе вдигната н...
700 гости уважиха прожекцията на "Съдилището" Разделени заедно бяха Диляна Попова и Асен Блатечки в четвъртък вечер. Премиерата на филма "Съдилището"...
София. Софийски градски съд (СГС) остави в ареста Михаил Георгиев, заподозрян за убийство на Марин Стоименов на 2 ноември пред казино в София. Стоиме...
Само три прожекции в Германия на филма "Съдилището" бяха достатъчни, за да тръгне филмът по кината там в края на март догодина. При това с рекордните...
Eмил Христов смъмри кинаджиите, че правят филми без секс Асен Блатечки звънна по телефона на Стефан Командарев и приближи джиесема си до микрофона въ...
Снимахте на ръба на пропаст край Ивайловград, разказва известният режисьор за новия си филм "Съдилището" "Съдилището", новият филм на Стефан Командар...
Тази седмица се оказа хубава за българското кино. В началото филмът "Урок" на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, двойка в професията и живота, бе удос...