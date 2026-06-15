Военното НДК става съдебна сграда за 10.7 млн. лв.
Недостроеното Военно НДК ще бъде превърнато в сграда на Софийски районен съд. Това стана ясно окончателно след като днес правителството е отпуснало не...
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Недостроеното Военно НДК ще бъде превърнато в сграда на Софийски районен съд. Това стана ясно окончателно след като днес правителството е отпуснало не...