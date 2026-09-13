Пилот на “Ред Бул” буквално “счупи” наградата си
Какво се случи със състезателя
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Какво се случи със състезателя
Криптовалутата стигна 68 400 долара
Известната холивудска звезда Лайза Минели си счупи гръбначния стълб. Тя е претърпяла инцидент в дома си - играела със своите кучета, едното скача върх...
Велико Търново. Шофьор на линейка от Горна Оряховица е със счупена ръка след като беше нападнат от пациент. Медиците тръгнали по сигнал за инсулт, но...
Варна. Гимнастикът ни Велислав Вълчев счупи глезен по време на тренировка. Варненецът е един от основните ни състезатели и миналата година зае престиж...
16 души получиха травми, след като колесникът на самолет "Боинг 737" на американската авиокомпания "Саутуест еърлайнс" се счупи при кацане на летище "...