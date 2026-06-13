Млад мъж със счупен гръбнак след авто меле в Смолян
20-годишен мъж е със счупен гръбнак след гергьовденски купон. Той се е прибирал вкъщи към 03 часа на 07 май, когато станала тежката катастрофа в Смол...
Следете всички новини, анализи и коментари за Счупен Гръбнак. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
20-годишен мъж е със счупен гръбнак след гергьовденски купон. Той се е прибирал вкъщи към 03 часа на 07 май, когато станала тежката катастрофа в Смол...