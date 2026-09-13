Граждани негодуват, не искат пешеходна ул. Съборна
Възражението им е срещу трансформацията на улицата и бъдещия план тя да бъде превърната в изцяло пешеходна
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Възражението им е срещу трансформацията на улицата и бъдещия план тя да бъде превърната в изцяло пешеходна
Входът към Градската градина ще бъде разчистен от паркирани автомобили и ще бъде изградена първата в София широка пешеходна пътека
Емблематичният столичен булевард вече не е най-скъпата търговска улица в България.