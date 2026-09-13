Радев пристигна в Лондон, трогателни думи за Елизабет ІІ
Президентът ще участва в погребението на кралица Елизабет ІІ
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Президентът ще участва в погребението на кралица Елизабет ІІ
С дълбока скръб приехме вестта за терористичната атака в парка Гювен в Анкара, отнел живота и ранил десетки мирни граждани, като осъждаме остро органи...
Днес загубих скъп приятел, човек, на когото вярвах и можех да се доверя, се казва в съболезнователен адрес на министър-председателят Бойко Борисов до...
„Отиде си един от най-добрите и сърцати защитници в историята на родния футбол. Трифон Иванов ни радваше и ни караше да се чувстваме горди, че сме бъл...
Добрич. Кметът на Добрич Детелина Николова изпрати съболезнователен адрес до френското посолство, съобщиха от пресслужбата на кметството. "От името...