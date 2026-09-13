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ДПС: Скърбим с турския народ!

ДПС: Скърбим с турския народ!

С дълбока скръб приехме вестта за терористичната атака в парка Гювен в Анкара, отнел живота и ранил десетки мирни граждани, като осъждаме остро органи...

14 март | 16:22
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