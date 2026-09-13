Всичко за Събирания

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Последни новини Заразата Бизнес Свят
Пресичат бизнеса с дългове

Пресичат бизнеса с дългове

Заради таксите сега малък борч от 100 лв. набъбва до 1000 лв. Бизнесът със събиране на дългове ще бъде преустановен с измененията в Гражданския проце...

25 август | 14:05
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Затъваме в дългове

Затъваме в дългове

Причината е политическата нестабилност и зациклила икономика Народът затъва в дългове. Възможностите на домакинствата да обслужват задълженията си ще...

15 август | 7:00
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