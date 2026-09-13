Ваксинираните могат да се събират без маски
Изследването е на учени от САЩ
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Изследването е на учени от САЩ
Създадена е и организация проверки на големите търговски обекти по 3 пъти дневно
Транспортът към Витоша е спрян още от петък, съобщи кметът Йорданка Фандъкова
Причината е ясна - коронавируса
Заради таксите сега малък борч от 100 лв. набъбва до 1000 лв. Бизнесът със събиране на дългове ще бъде преустановен с измененията в Гражданския проце...
След двойния самоубийствен атентат, извършен в Кабул в събота, властите наложиха 10-дневна забрана за публични събирания. Мярката вече е в сила, съобщ...
В навечерието на 10-ата си годишнина от своето основаване Камарата на частните съдебни изпълнители отчитат, че са събрали чрез изпълнителни дела 6 млр...
Близо 4 млн. лева събраха данъчните в Бургас по телефона от длъжници. Светкавичната акция "ало-ало" е проведена през изминалия август и сумите вече са...
Причината е политическата нестабилност и зациклила икономика Народът затъва в дългове. Възможностите на домакинствата да обслужват задълженията си ще...