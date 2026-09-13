Събирачи на дългове: Дайте половината сума и приключваме
Вечният длъжник няма да изчезне, докато не се приеме Закон за личния фалит, смятат юристи
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Вечният длъжник няма да изчезне, докато не се приеме Закон за личния фалит, смятат юристи
Асоциацията за защита на потребителите е получила редица сигнали от граждани за нова подвеждаща практика на колекторските фирми
Заложни къщи правят оценки по снимка
Топката за бруталните събирачи на дългове е в ръцете на прокуратурата и полицията, смята Богомил Николов, изпълнитeлен директор на асоциация "Активни...