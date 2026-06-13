Саудитската коалиция е бомбардирала бази на бунтовниците в Сана
Бойни самолети на водената от Саудитска арабия коалиция са нанесли въздушни удари срещу бази на шиитските бунтовници в йеменската столица Сана, съобща...
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Бойни самолети на водената от Саудитска арабия коалиция са нанесли въздушни удари срещу бази на шиитските бунтовници в йеменската столица Сана, съобща...