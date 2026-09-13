Всичко за Сашо Тонев

Следете всички новини, анализи и коментари за Сашо Тонев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Сашо Тонев бие за ЧРД

Сашо Тонев бие за ЧРД

Отборът на Сашо Тонев "Фрозиноне" направи страхотен подарък на българина. Те успяха да спечелят навръх рожденния ден на Тонев срещу Болоня с минимален...

03 февруари | 21:17
0 коментара
143
Тонев поема към "Вердер"

Тонев поема към "Вердер"

Сашо Тонев ще рита във "Вердер" от новия сезон, гръмна авторитетният "Билд". "Бременските музиканти" предлагат 3 млн. евро за крилото на националния о...

28 май | 19:15
0 коментара
7334