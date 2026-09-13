Сашо Тонев бие за ЧРД
Отборът на Сашо Тонев "Фрозиноне" направи страхотен подарък на българина. Те успяха да спечелят навръх рожденния ден на Тонев срещу Болоня с минимален...
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Отборът на Сашо Тонев "Фрозиноне" направи страхотен подарък на българина. Те успяха да спечелят навръх рожденния ден на Тонев срещу Болоня с минимален...
Българският национал Александър Тонев премина от Астън Вила в италианския клуб Фрозиноне, новак в Серия А. Тонев премина днес медицински тестове в Рим...
Не мина и ден откакто Александър Тонев е в "Астън Вила", и вече получи прякор. Българският национал бе наречен от феновете на тима - Atomic ("Атомен")...
"Астън Вила" извади оферта за малко над 4 милиона евро за Александър Тонев. Националът се считаше за почти сигурно ново попълнение на "Селтик", но "Би...
Сашо Тонев ще рита във "Вердер" от новия сезон, гръмна авторитетният "Билд". "Бременските музиканти" предлагат 3 млн. евро за крилото на националния о...
Слуховете за продажба на национала Сашко Тонев от клуба му "Лех"(Познан) се оказаха истина. Лично президентът на поляците Карол Климчак съобщи, че во...