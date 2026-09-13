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Сашо Томов с дело срещу ЦСКА

Сашо Томов с дело срещу ЦСКА

И бившият собственик на ЦСКА Александър Томов заведе дело срещу отбора. Контролираната от Томов фирма „Лира Инвестмънт" си търси пари от "червените"....

06 ноември | 9:50
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