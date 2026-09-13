Сашо Томов с дело срещу ЦСКА
И бившият собственик на ЦСКА Александър Томов заведе дело срещу отбора. Контролираната от Томов фирма „Лира Инвестмънт" си търси пари от "червените"....
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И бившият собственик на ЦСКА Александър Томов заведе дело срещу отбора. Контролираната от Томов фирма „Лира Инвестмънт" си търси пари от "червените"....
Бившият президент на ЦСКА Александър Томов излезе с открито писмо до медиите във връзка с финансовото състояние на обявеното от съда в несъстоятелност...
София. Докато ЦСКА се тресе от скандали, главният акционер Сашо Томов си е заровил главата в земята и се прави на ни лук ял, ни лук мирисал. "Стандарт...
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