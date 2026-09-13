Предизборен подарък: Фармацевтичен бос захранил ПП-ДБ с половин милион
Коалицията е с най-много дарители и на тази предизборна кампания
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Коалицията е с най-много дарители и на тази предизборна кампания
Драмата с "Овергаз" е приключена. Както "Стандарт нюз" съобщи по-рано, днес премиерът Бойко Борисов е провел среща с шефа на компанията Сашо Дончев. С...
Скандалите около "Овергаз" не спират. Сашо Дончев е изпратил до ЕК писмо на 23 декември, с което предупреждава за злоупотреба на „Газпром" с господств...
София. "Сашо Дончев не е упълномощен да бъде говорител на Централната банка. Казаното от него не отговаря на истината. Пълна информация за действията...
София. БНБ ще представи цялостен доклад за Корпоративна търговска банка (КТБ) на 21 септември. Това съобщи председателят на Българската стопанска кама...