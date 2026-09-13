Спасителят на Сашко: Ако се бяхме забавили 5 минути, щяхме да го изпуснем
Имахме голям късмет,казва Дейвид Бегов
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Имахме голям късмет,казва Дейвид Бегов
Ето какво каза
Детето се загубило по време на разходка в гората
Момчето отново беше издирвано днес
Какво съобщи майката за синчето
Момчето вече е шестокласник
Детето изчезна за 9 дни миналата година
И досега Александър не може да обясни какво точно е преживял
Кметът на Перник с обещание към 60 родители на деца и младежи със специални образователни потребности
Ще има много наказани служители, каза МВР шефът
Това се случи, докато награждаваха спасителите му
Момчето оцеля 9 дни в планината
Засега всички факти показват, че детето е оцелял сам в планината цели девет дни и осем нощи
НОВА съобщи дали е имало отвличане
И сподели за какъв живот мечтае
Той все още е крехък, но физически е добре
Момчето е в "Пирогов" в стабилно състояние
Какво каза в болницата 12-годишното момче
За да накара наивниците да прогледнат
Публикува я баща му