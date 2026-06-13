Стратегическия диалог между България и САЩ (ОБЗОР)
Правителствата на страната ни и на Америка поставиха началото на форум за консултации и сътрудничество по глобални, регионални и двустранни въпроси от...
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Правителствата на страната ни и на Америка поставиха началото на форум за консултации и сътрудничество по глобални, регионални и двустранни въпроси от...