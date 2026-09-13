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Бащата на Казахстан

Бащата на Казахстан

Нурсултан Назарбаев е приятел на Москва, Пекин и Вашингтон В политиката няма случай избран за президент политик след вота да се извинява на народа си...

30 април | 22:00
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