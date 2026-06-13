Иван Донев: Санто Версаче пръв ме забеляза
Млад, талантлив и работлив сънародник иска да показва автентични национални носии по света. Патриотизмът му е от чиста проба. "Нашето историческо насл...
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Млад, талантлив и работлив сънародник иска да показва автентични национални носии по света. Патриотизмът му е от чиста проба. "Нашето историческо насл...