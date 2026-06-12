Италия ни се смее заради волейболния жребий
Критиките към жребия за за Евроволей 2015, който се проведе снощи в Народния театър "Иван Вазов", се пренесоха чак в Италия. Церемонията предложи н...
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Критиките към жребия за за Евроволей 2015, който се проведе снощи в Народния театър "Иван Вазов", се пренесоха чак в Италия. Церемонията предложи н...